Выплаты рибейтов кинопроизводителям в регионах России составят 304 миллионов рублей

Кинопроизводители из российских регионов могут получить 304 миллиона рублей для компенсации части затрат при съемках фильмов на их территориях (рибейты). Такую сумму планируют выделать в 2024 году, заявил член совета Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин.





Представитель ФПРК выступил на пленарном заседании форума регионального кино «Новый вектор», руководителем которого он является, в Светлогорске. По словам Якунина, наибольшие суммы на рибейты планируют отправить в Красноярский край, ХМАО и Калининградскую область, а также в Краснодарский и Приморский края.





Руководитель форума отметил, что гораздо меньшие суммы выделяются в регионах на поддержку местных киностудий. Так, в 2023-2024 году на эти цели было направлено суммарно 103,17 миллионов рублей в 10 регионах России. Больше всего поддержки получила Башкирия. Республике выделили 50 миллионов рублей.





Форум «Новый вектор» в этом году состоялся на площадках Алтайского и Ставропольского края. Свою работу он завершит в Бурятии осенью.









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