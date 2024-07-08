В Петербурге откроется VII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Седьмой Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в Санкт-Петербурге с 10 июля по 20 ноября. Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба Фонда Ильдара Абдразакова.





Откроется фестиваль с гала-концерта в Концертном зале Мариинского театра. На сцену выйдут выпускники Летней школы Ильдара Абдразакова из Узбекистана, Южной Кореи, Белоруссии и России. Вместе с певцом они исполнят романсы русских и зарубежных композиторов. Аккомпанировать будут пианисты Мзия Бахтуридзе и Евгений Сергеев.





Отборочный тур в Летнюю школу Ильдара Абдразакова состоял из онлайн и офлайн этапов. Организаторы рассмотрели свыше 480 заявок со всего мира. В итоге первый отбор прошли 29 молодых артистов, 12 из которых обучались в Летней школе.









Фото: YouTube