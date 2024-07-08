Около 1,5 тысячи воронежцев посетили юбилейный фестиваль «На родине Пятницкого»

Около 1,5 тысячи воронежцев посетили юбилейный фестиваль «На родине Пятницкого»

08.07.2024

Около 1,5 тысячи жителей Воронежа стали гостями XX Всероссийского фестиваля народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого». Юбилейное мероприятие состоялось в селе Александровка Таловского района.

По данным ТАСС, основные праздничные события начались шествием творческих коллективов с песнями под гармонь и баян. Фестиваль проходил с 5 по 6 июля.

На Певческом поле зрители увидели ярмарочные представления сельских подворий, выставку мастеров декоративно-прикладного творчества. Также состоялись экскурсии в Доме-музее Митрофана Пятницкого.

В КДЦ поселка Таловая прошел показ фильма «Певучая Россия». Впервые на фестивале перед зрителями выступил Московский народный хор.


Фото: YouTube