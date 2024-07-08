Около 1,5 тысячи воронежцев посетили юбилейный фестиваль «На родине Пятницкого»

Около 1,5 тысячи жителей Воронежа стали гостями XX Всероссийского фестиваля народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого». Юбилейное мероприятие состоялось в селе Александровка Таловского района.





По данным ТАСС, основные праздничные события начались шествием творческих коллективов с песнями под гармонь и баян. Фестиваль проходил с 5 по 6 июля.





На Певческом поле зрители увидели ярмарочные представления сельских подворий, выставку мастеров декоративно-прикладного творчества. Также состоялись экскурсии в Доме-музее Митрофана Пятницкого.





В КДЦ поселка Таловая прошел показ фильма «Певучая Россия». Впервые на фестивале перед зрителями выступил Московский народный хор.









Фото: YouTube