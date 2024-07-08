В Петербурге под открытым небом покажут четыре премьеры на фестивале «Опера – всем»

Четыре премьеры представят на XIII фестивале «Опера – всем» в Санкт-Петербурге. Мероприятия пройдут на открытых площадках Северной столицы и ее пригородов с 12 по 27 июля.





Музыкальный руководитель оперного фестиваля дирижер Фабио Мастранджело на пресс-конференции признался, что 15 лет назад и подумать не мог, что проект под открытым небом будет таким популярным.





«Я очень рад, что у нас на фестивале выступает много солистов, которые работают с нами давно. И каждый раз мы предлагаем новый репертуар. Лишь «Пиковую даму» мы однажды уже исполняли, но в пушкинский год решили показать ее в новой постановке и с новыми исполнителями», — сказал он.





Мастранджело встанет за дирижерский пульт в трех из четырех премьерах. Откроется фестиваль на Соборной площади Петропавловской крепости оперой Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Продолжится мероприятие на Елагином острове премьерой Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире.





Перед Гатчинским дворцом покажут оперу Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила». «Пиковую даму» Петра Чайковского представят 27 июля на Парадном плацу Екатерининского дворца в ГМЗ «Царское Село».









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