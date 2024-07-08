Две выставки о жизни и творчестве Тургенева открылись в воронежском музее-усадьбе

Две выставки о жизни и творчестве Ивана Тургенева начали работать в музее-усадьбе Веневитинова под Воронежем. Проект посвящен 100-летию областного литературного музея имени Никитина, уточнили в пресс-службы минкультуры региона.





Выставки включают в себя две экспозиции. Тема первой звучит как «Неизвестный Тургенев». Здесь представлены предметы из коллекции Государственного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново». Вторая под названием «Трубадур с ружьем и лирой» включает в себя артефакты из фондов Литмузея.





«Неизвестный Тургенев» выстроен в хронологическом порядке. Экспозиция знакомит зрителя с основными фактами из биографии писателя, а также с историей его имения «Спасское-Лутовиново». Посетители увидят документы, старинные книги, личные вещи Тургенева и многое другое.





В блоке «Трубадур с ружьем и лирой» представлен фотопортрет русского классика, иллюстрации к его произведениям. Также здесь можно увидеть редкие книги, посвященные творчеству автора.









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