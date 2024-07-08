Театр Романа Виктюка сменил название в честь своего создателя

08.07.2024
Театр Романа Виктюка, худруком которого является Константин Богомолов, сменил название на Театр – Сцена «Мельников». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале учреждения.
В творческом коллективе отметили, что театр сменил название в честь его создателя. Речь идет о русском архитекторе-конструктивисте Константине Мельникове.
«Театр Романа Виктюка меняет название. Отныне это пространство официально именуется «Театр - Сцена «Мельников»», — уточнили авторы поста.
Ранее стало известно, что новый спектакль
Константина Богомолова откроет фестиваль «Александринский» в Санкт-Петербурге. Режиссер представит постановку «Мать. Горькая пьеса» 30 августа.
Фото: Pixabay.com