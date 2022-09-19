Shaman рассказал, чем займется его продюсерский центр

17 сентября певец Ярослав Дронов объявил в официальном телеграм-канале о запуске собственного продюсерского центра.





По его словам, 2022 год стал судьбоносным для России и поворотным для его карьеры, поскольку после выхода «Встанем» и «Я русский» он получил «всенародную поддержку», пояснил певец. Поэтому он считает, что «должен оправдать такой колоссальный кредит доверия, развиваться и идти дальше».





Артист отметил, что работал над запуском центра под названием SHAMAN последние месяцы. Первое время работа компании сосредоточится на продвижении его творчества, организации гастролей, общении со СМИ, выпуском новых треков и клипов.





В дальнейшем центр также будет помогать начинающим артистам разных направлений, которым «нужна поддержка, чтобы заявить о себе», подчеркнул Шаман.





Ранее депутат ГД Сергей Миронов предложил отметить заслуги Ярослава Дронова госнаградой «Заслуженный артист РФ».





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