Публицист Антоновский нашел замену Урганту и Пугачевой на ТВ

В своем Telegram-канале «Сыны Монархии» Роман Антоновский призвал заменить шоумена и певицу на артистов из Донбасса.





По его мнению, на телевидении необходимо показывать исполнителей и шоуменов, которые создает патриотический контент. Также он заявил о необходимости национализации культуры в РФ и прививания ей патриотизма.





Публицист предложил заменить Аллу Пугачеву и Ивана Урганта на Дарью Фрей и Акима Апачева из Донбасса, рэпера Рича, группы «Калинов мост» и «Зверобой».





По его мнению, замена артистов на федеральном ТВ приведет к тому, что «с мозгами у нашего народа все будет в порядке». Перечисленные артисты предлагают качественный контент с «правильными смыслами и нарративами», добавил писатель.





Ранее Ивана Урганта наградили в Италии сатирической премией за новогоднее шоу «Caio 2021», в котором артисты парадировали итальянскую программу 1980-х годов и пели свои хиты на итальянском языке.





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