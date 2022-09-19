Иван Ургант получил сатирическую премию за новогоднее шоу Ciaо-2021

Организаторы высоко оценили новогодний выпуск «Вечернего Урганта», пародирующий итальянскую музыкальную телепрограмму 1980-х годов. Об этом сообщила La Reppubblica.





Ciaо-2021 принес ведущему авторского шоу международную сатирическую премию, вручаемую в Италии. Издание назвало задумку Урганта встретить Новый год в итальянском стиле и на итальянском языке «безумной идеей», которая оказалась очень успешной. После выхода программы она заняла первое место в трендах Youtube и в России, и в Италии. В итальянской прессе с восторгом отзывались о шоу.





Выпуск показали на Первом канале. Вместе с Иваном Ургантом шоу вели его постоянные соратники Алла Михеева, Дмитрий Хрусталев и Александр Гудков, игравшие итальянцев. Звезды отечественной эстрады в образе итальянских артистов пели свои хиты на итальянском языке. Также в шоу участвовали итальянцы Тото Кутуньо, Аль Бано и др., сыгравшие российских певцов.





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