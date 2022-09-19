Шаману предложили дать заслуженного артиста России за патриотические песни

Организаторы высоко оценили новогодний выпуск «Вечернего Урганта», пародирующий итальянскую музыка...
С таким обращением к президенту РФ обратился депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщила «Псковская лен...
Okko поделился на YouTube свежим роликом по детективному сериалу, победившему на первом российском ф...
Французские поклонники культовой видеоигры «Одни из нас» не дождались официального сериала и сняли с...
«Большие гастроли» московского театра в Северной столице пройдут с 24 сентября по 1 октября, сообщил...
Организаторы высоко оценили новогодний выпуск «Вечернего Урганта», пародирующий итальянскую музыка...
С таким обращением к президенту РФ обратился депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщила «Псковская лен...
Okko поделился на YouTube свежим роликом по детективному сериалу, победившему на первом российском ф...
Французские поклонники культовой видеоигры «Одни из нас» не дождались официального сериала и сняли с...
«Большие гастроли» московского театра в Северной столице пройдут с 24 сентября по 1 октября, сообщил...
Ролик напоминает зрителям основные события фильмов, сюжетно связанных с грядущим шоу. Видео опублико...
Городской магазин заработает к концу осени после завершения ремонта, сообщил «ДП» руководитель АО «Т...
Студия Warner Bros. анонсировала сиквел спустя 17 лет после выхода оригинального фильма, сообщил Dea...
Режиссер решил, что его присутствие на международном дебюте картины «может омрачить ее прием». Об эт...
Похороны кинематографиста пройдут на Северном кладбище, сообщили в киностудии «Ленфильм». ...
Об интересе королевы к шоу Netflix в интервью каналу NBC рассказал исполнитель роли ее супруга в пер...
Телеведущая и актриса в разговоре с «АиФ» высказалась о действиях европейских политиков, отменяющих ...
17 сентября на «Волгоград Арене» выступят семь групп, сообщается на официальной странице мероприят...
Работы режиссера пополнили коллекцию лучших отечественных фильмов, отметила глава Минкультуры Росс...
Телеведущий и музыкальный критик прокомментировал развитие карьеры исполнительницы после того, как е...
Кинокомпания анонсировала разработку драматической ленты в жанре боевых искусств, пишет Variety. ...
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Кинематографист скончался 17 сентября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Союзе кинематографистов РФ....
Студия Sony отложила премьеры кинокомиксов «Мадам Паутина» и «Крэйвен-охотник» на более поздние даты...
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19.09.2022
С таким обращением к президенту РФ обратился депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщила «Псковская лента новостей».
В письме лидер партии «Справедливая Россия — За правду» попросил рассмотреть награждение певца госнаградой, отметив, что ему приходит много обращений от граждан с предложениями поощрить Shaman. Парламентарий полагает, что работа исполнителя «заслуживает особого внимания и признания со стороны государства».
30-летний Ярослав Дронов участвовал в шоу «Фактор А» и «Голос», пел в кавер-группе, а далее занялся сольной карьерой. Широкую известность получил после публикации на YouTube треков «Встанем» и «Я русский». Первый сингл за полгода набрал 26 млн просмотров, второй — за месяц 14 млн.
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