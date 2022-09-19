Шаману предложили дать заслуженного артиста России за патриотические песни

С таким обращением к президенту РФ обратился депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщила «Псковская лента новостей».



В письме лидер партии «Справедливая Россия — За правду» попросил рассмотреть награждение певца госнаградой, отметив, что ему приходит много обращений от граждан с предложениями поощрить Shaman. Парламентарий полагает, что работа исполнителя «заслуживает особого внимания и признания со стороны государства».



30-летний Ярослав Дронов участвовал в шоу «Фактор А» и «Голос», пел в кавер-группе, а далее занялся сольной карьерой. Широкую известность получил после публикации на YouTube треков «Встанем» и «Я русский». Первый сингл за полгода набрал 26 млн просмотров, второй — за месяц 14 млн.



Юморист Александр Гудков выпустил пародию на песню и клип «Я русский», которая собрала 4 млн просмотров за две недели с публикации.





Фото: скриншот / ютьюб