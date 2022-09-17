Киану Ривз вернется к роли детектива-оккультиста Джона Константина

Студия Warner Bros. анонсировала сиквел спустя 17 лет после выхода оригинального фильма, сообщил Deadline.





Голливудский актер вновь сыграет антигероя DC, созданного художниками Стивеном Биссеттом и Джоном Тотлбэном и писателем Аланом Муром. Он — частный детектив, медиум, экзорцист, знаток оккультизма и демонов.





Новая волна слухов о возвращении Ривза к роли появилась в этом году после Comic Con. Актер не отрицал, что хотел бы снова сыграть Константина, поскольку ему нравятся персонаж и его мир.





Действие сиквела развернется в Лондоне в наши дни. О сюжете грядущей картины больше ничего не сообщается. Известно, что на сегодня готовы четыре версии сценария. Выбранный вариант будет курировать Акива Голдсман. Фильм снимет режиссер оригинала Фрэнсис Лоуренс.





Одним из продюсеров проекта станет Джей Джей Абрамс, который хотел снять сериал о Джоне Константине для HBO Maх (входит в WB). Однако проект закрыли.





Фото: кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»