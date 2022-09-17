Режиссера Игоря Масленникова похоронят в Петербурге

Похороны кинематографиста пройдут на Северном кладбище, сообщили в киностудии «Ленфильм».





Прощание с режиссером состоится в первом павильоне «Ленфильма», где он снимал многие свои картины. Дату похорон сообщат дополнительно.





Директор «Ленфильма» Федор Щербаков назвал работы мастера «важной и яркой частью» «золотой коллекции» студии. Память о нем останется в сердцах ленфильмовцев и зрителей, добавил он.





Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сказала, что работы постановщика стоят в ряду лучших отечественных фильмов. Также она выразила соболезнования в связи с его кончиной.





Режиссер и сценарист умер 17 сентября в возрасте 90 лет. Масленников начал работать в кино в конце 1960-х годов, а последнюю картину выпустил в 2009-м. За сорокалетнюю карьеру он снял около 25 фильмов. Самыми любимыми у зрителей стали «Гонщики», мелодрама «Зимняя вишня» и ее продолжения, фильмы о Шерлоке Холмсе, которые отметили и на родине автора литературного источника Артура Конона Дойлаю





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