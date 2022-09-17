Елизавета II регулярно смотрела сериал о себе «Корона»

17.09.2022
Об интересе королевы к шоу Netflix в интервью каналу NBC рассказал исполнитель роли ее супруга в первых сезонах Мэтт Смит.
По словам актера, ему поведали, что Елизавета II устраивала регулярные просмотры The Crown воскресными вечерами на проекторе. При этом ее муж принц Филипп в этом не участвовал.
Однажды знакомый актер Смита побывал на ужине, где присутствовал герцог Эдинбургский. Он не удержался и спросил его, смотрел ли он «Корону». Принц ответил: «Не смешите меня», поделился Смит.
По словам актера, с сериалом знаком и принц Гарри, которого он как-то встретил на спортивном матче. Увидев Смита, он крикнул ему: «Дедушка!».
«Корона» дебютировала в 2016 году. В первых двух сезонах Ее Величество сыграла Клэр Фой, во втором и третьем — Оливия Колман, в последних в ее образе появится Имельда Стонтон. В грядущем ноябре должна состояться премьера пятого сезона. Ранее сообщалось, что производство проекта приостановили из уважение к монархине.
Eлизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похоронят 19 сентября. Принц Филипп скончался в апреле 2021 года. Ему было 99 лет.
Фото: Pixabay