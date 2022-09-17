Вуди Аллен простится с кинематографом после 50-го фильма

После выпуска последней ленты режиссер планирует завершить кинокарьеру и взяться за написание книги. Об этом он рассказал в интервью La Vanguardia.





По словам четырехкратного обладателя «Оскара», выпуск 50-го фильма, над которым он сейчас работает, является удачным моментом, «чтобы остановиться».





Кинематографист уточнил, что изначально хотел «не делать больше кино» и сконцентрироваться на написании рассказов. Теперь он загорелся идеей написать первый в жизни роман, который наполнит характерным для себя юмором. Собеседник испанской газеты подчеркнул, что вряд ли еще будет писать мемуары.





В 2020 году Ален выпустил автобиографию, вызвавшую большой общественный резонанс на фоне возобновившихся обвинений в растлении несовершеннолетней приемной дочери Дилан. Впервые его обвинила в начале 1990-х годов бывшая партнерша Миа Фэрроу, с которой они удочерили девочку. Впоследствии обвинения выдвигала сама Дилан.





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