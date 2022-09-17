Орландо Блум сыграет в киноадаптации гоночных игр Gran Turismo

17.09.2022

Орландо Блум сыграет в киноадаптации гоночных игр Gran Turismo
Британский актер пополнил каст фильма, который снимет режиссер Нил Бломкамп. Об этом сообщил THR.

Звезда «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря» присоединился к исполнителю главной роли Арчи Мадекве и Дэвиду Харбору. Герой Блума — «жадный маркетолог» в сфере гонок, воспринимающий их как искусство. Герой Харбора — экс-водитель, который будет учить основного персонажа водить автомобиль.

История развернется вокруг юного игрока в Gran Turismo (Мадекве). Благодаря полученным в симуляторе навыкам он выигрывает серию соревнований и получает шанс стать настоящим гонщиком. Экранизация игры основана на реальной истории.

Съемочный процесс стартует до конца сентября 2022 года. Фильм планируют выпустить в широкий прокат будущим летом. 

Фото: Pixabay