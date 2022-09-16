На ярмарке blazar обсудили институционализацию учебных галерей

Художественному вузу нужна галерея, как учебный театр — театральному институту. С таким тезисом выступила глава Научно-образовательного центра DigitalIP Екатерина Чуковская на форуме Created in Moscow, сообщила пресс-служба АКИ.





В России формат campus gallery только начинает развиваться. Одна из самых известных учебных галерей в РФ — HSE ArtGallery на базе Школы дизайна НИУ ВШЭ. Она провела 25 выставок и 250 онлайн-мероприятий, которые посетили 45 тысяч человек. В галерее студенты экспонируют свои проекты, пишут тексты, занимаются кураторской работой. Однако они не могут продавать произведения из-за отсутствия своего юрлица.





По мнению Чуковской, учебная галерея может продавать работы. Для этого нужно внести изменения в устав вуза, придумать релевантную институциональную форму, оформить юрлицо, вступить в коллаборацию.





«Без таких структурных подразделений студенты не смогут научиться рыночным отношениям», — пояснила она важность студенческих галерей.





По мнению юристки, проблема в том, что в российском законодательстве отсутствует категория учебного произведения по аналогии со служебным произведением. Из-за этого у вузов ограничены возможности использования студенческих работ.





Для решения задачи некоторые учебные заведения вносят правки в устав, другие — в договор на оказание образовательных услуг. Но по закону заявить права на еще не созданные произведения можно только по договору авторского заказа. Поэтому вузы должны подписывать со студентом договор по каждой работе.





Юридически создать галерею и настроить ее на получение дохода несложно (организационно непросто), но «сложно сделать "обвязку" чистоты движения авторских прав», считает Екатерина Чуковская. По ее мнению, «Вышка» может задействовать для этого студентов юрфака, изучающих интеллектуальное право.





Фото: пресс-служба Агентства креативных индустрий