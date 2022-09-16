Cyberpunk 2077 вернулась в топ самых популярных одиночных игр в Steam

Одним из факторов роста рейтинга игры стал выход аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners на стриминге «Нетфликс», сообщил DTF.





В середине сентября вышел патч 1.6 для Cyberpunk 2077, а следом дебютировал сериал «Киберпанк: Бегущие по лезвию». Аниме-шоу понравилось и критикам, и зрителям.





На этом фоне «Киберпанк 2077» получил 37 тысяч одновременных игроков на платформе Steam, что позволило ему вернуться в лидеры среди популярнейших игр для одного игрока.





Новая волна популярности привлекла меньше людей, чем последовало за релизом предыдущего патча. Однако игра сохраняет интерес пользователей. Cyberpunk 2077 дебютировал два года назад. В планах разработчика — несколько масштабных обновлений, в том числе сюжетное дополнение Phantom Liberty.





Аниме «Бегущий по лезвию» вышло 13 сентября. Сериал рассказывает о беспризорнике, который ради выживания в Найт-Сити становится наемником по имени Киберпанк.





Фото: кадр из аниме «Бегущие по лезвию»