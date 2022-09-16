Арчи Мадекве из хоррора «Солнцестояние» возглавит каст Gran Turismo

16.09.2022

Арчи Мадекве из хоррора «Солнцестояние» возглавит каст Gran Turismo
Британский актер сыграет главную роль в киноадаптации гоночной серии игр, которую снимет Нил Бломкамп. Об этом сообщил THR.

Для 27-летнего Арчи Мадекве Gran Turismo станет первым крупным проектом в карьере. Ранее он появлялся в ролях в фантастическом триллере «Поколение Вояджер», фильме ужасов «Солнцестояние», сериалах «Видеть», «За мечтой» и др.

Фильм основан на реальной истории. По сюжету подросток играет в автосимулятор Gran Turismo и решает принять участие в соревнованиях Nissan. Отработанные в игре навыки помогают ему победить, благодаря чему он получает возможность стать профессиональным гонщиком. 

В касте значится Дэвид Харбор из «Очень странных дел», персонаж которого научит главного героя водить машину. Съемки ленты планируют начаться на будущей неделе в Европе. 

Премьера экранизации видеоигр назначена на август 2023 года.

Фото: кадр из сериала «Видеть»