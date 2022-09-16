Группа Qvantro поделилась новым синглом «Братуха ДРэ»

16.09.2022

Группа Qvantro поделилась новым синглом «Братуха ДРэ»
Трек вышел в музыкальном издательстве Ray Records. Композиция доступна на аудиостримингах, сообщили в его пресс-службе.

«Братуха ДРэ» — легкий позитивный трек, записанный на стыке фанка, хип-хопа, поп и old school.

Группа Qvantro в составе четырех музыкантов появилась в прошлом году. Основные направления ее работы — рэп, hip-hop, freestyle. Участники коллектива владеют разными инструментами и акцентируют внимание на эмоциональной составляющей композиций. Они не ограничиваются одним стилем и создают песни в разных направлениях и на их стыках. 

В сентябре «Рэй Рекордс» выпустил новый альбом поэта Александра Вулыха в сопровождении музыкальных иллюстраций, написанных и исполненных Александром и Вячеславом Протченко. Текст читает автор. Сборник «Нас тупила осень» можно найти на основных цифровых площадках. 

Фото: пресс-служба Ray Records