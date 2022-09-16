Блокчейн может помочь совместной работе арт-среды и государства

Взаимодействие музеев и галерей обсудили на форуме Created in Moscow ярмарки Cosmoscow. Об этом сообщила пресс-служба Агентства креативных индустрий.





Блокчейн-реестры помогут представителям арт-среды и государства в совместной работе по улучшению механизмов пополнения музейных фондов, оценки провенанса и стоимости произведений. Такой тезис сформулировали участники дискуссии «Галерея + музей».





Основательница «Галереи 21» Ксения Подойницына рассказала о возможности создания реестра произведений с информацией об авторах, всех продажах с указанием даты и цены, но без упоминания покупателя.





«Такой электронный каталог мог бы оказаться полезен в обосновании цены и провенанса. Данные в блокчейне нельзя стереть, так что подобный реестр мог бы стать инструментом, в том числе для министерств и ведомств», — подчеркнула она.





Частные галереи и государственные музеи находятся в постоянном взаимодействии. Музеи могут получать в дар работы из частных галерей, которые взращивают художников. Попадание в музейные фонды обычно увеличивает стоимость других работ авторов, поэтому галереи бесплатно отдают произведения. Кроме того, помогают меценаты и фонды, поскольку галереи не готовы дарить все, что интересует музеи. Так, коллекция современного искусства Третьяковки пополнится в большей степени за счет даров. Но в этом случае тоже необходима серьезная экспертиза, чтобы приводить в музеи только достойных, заявила завотделом новейших течений галереи Ирина Горлова.





Исполнительный директор ММоМА Василий Церетели выразил уверенность в том, что музей должен активнее работать с молодыми авторами и даже идти на риск, пополняя фонды новыми именами.





Фото: пресс-служба Агентства креативных индустрий