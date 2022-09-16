Уральская байкерша Вера Роскошь прошла слепые прослушивания в шоу «Голос 60+»

К исполнительнице повернулись сразу два наставника вокального шоу Первого канала, сообщил портал E1.RU.





Вера Роскошь спела «Зимний сон» Алсу и сразу привлекла внимание Игоря Корнелюка, который повернулся первым. В конце исполнения к нему присоединился Александр Малинин.





По признанию артистки, она хотела попасть в команду своего земляка Малинина, и ее желание сбылось. Он выбрал песню для следующего тура, предложив исполнить веселую композицию. Роскошь согласилась, хотя в основном она исполняет лирические песни. Следующее выступление байкерши на «Голосе» покажут через пару недель, отметило издание.





По словам певицы, у нее два любимых дела — мотоциклы и вокал. При этом за рулем байка она ездит с молодости и участвует в соревнованиях, а пением всерьез занялась только после выхода на пенсию.





Ранее слепые прослушивания прошла жительница Березовского (Свердловская область) Татьяна Данилова, которую прозвали поющей таксисткой. После выхода на пенсию она начала работать в извозе и петь пассажирам.





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