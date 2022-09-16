Джордж Клуни сыграет в «Четырнадцати друзьях Оушена» спустя 15 лет

Вместе с ним в новом фильме появятся Брэд Питт и Мэтт Дэймон, сообщает The Sun со ссылкой на источники.





Спустя 15 лет после выхода последней части криминальной трилогии режиссер Стивен Содерберг решил вернуться к проекту и снять еще одну картину. К своим ролям вернутся Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Дэймон, сыгравшие в предыдущих фильмах франшизы, заявил источник.





После выхода триквела актеры говорили, что больше не снимутся в продолжении. При этом регулярно появлялись слухи, что они все-таки вернутся к ролям мошенников и грабителей. Хотя этому мешали их плотные рабочие графики, что делало совместный проект нереальным.





Теперь же для работы над фильмом собралась «подходящая команда», поэтому ключевые исполнители решили, что пора вернуться к истории, добавил собеседник издания.





«Одиннадцать друзей Оушена» вышли в 2001 году и стали ремейком одноименного фильма 1960 года. Позже Содерберг выпустил два продолжения.





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