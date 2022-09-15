Тимоти Шаламе рассказал, какой совет ему дал Леонардо Ди Каприо

Голливудский мэтр дал два наставления молодому артисту на съемках совместного фильма «Не смотрите наверх». Об этом Шаламе сказал в интервью Vogue UK, для которого он стал первым мужчиной на обложке.





По его словам, совет старшего коллеги звучал так: «Никаких тяжелых наркотиков и никаких супергеройских фильмов». Пока Шаламе не был замечен в кинокомиксах. Сам Ди Киприо тоже не снимался в подобных блокбастерах.





Ди Каприо и Шаламе сыграли в сатирической ленте «Не смотрите наверх» Адама Маккэя, вышедшей на «Нетфликсе» в 2021 году. Фильм номинировали на «Оскар» в основной категории.





Шаламе прославился ролями в фильмах «Назови меня своим именем» и «Дюна». В этом году выйдет лента «Целиком и полностью», в которой он и Тэйлор Рассел сыграли влюбленных подростков-каннибалов. В 2022-м запланированы премьеры сиквела «Дюны» и приквела «Чарли и шоколадная фабрика» с Шаламе в главных ролях.





Фото: кадр из фильма «Назови меня своим именем»