Тимоти Шаламе рассказал, какой совет ему дал Леонардо Ди Каприо

15.09.2022

Тимоти Шаламе рассказал, какой совет ему дал Леонардо Ди Каприо
Голливудский мэтр дал два наставления молодому артисту на съемках совместного фильма «Не смотрите наверх». Об этом Шаламе сказал в интервью Vogue UK, для которого он стал первым мужчиной на обложке.

По его словам, совет старшего коллеги звучал так: «Никаких тяжелых наркотиков и никаких супергеройских фильмов». Пока Шаламе не был замечен в кинокомиксах. Сам Ди Киприо тоже не снимался в подобных блокбастерах.

Ди Каприо и Шаламе сыграли в сатирической ленте «Не смотрите наверх» Адама Маккэя, вышедшей на «Нетфликсе» в 2021 году. Фильм номинировали на «Оскар» в основной категории.

Шаламе прославился ролями в фильмах «Назови меня своим именем» и «Дюна». В этом году выйдет лента «Целиком и полностью», в которой он и Тэйлор Рассел сыграли влюбленных подростков-каннибалов. В 2022-м запланированы премьеры сиквела «Дюны» и приквела «Чарли и шоколадная фабрика» с Шаламе в главных ролях.

Фото: кадр из фильма «Назови меня своим именем»