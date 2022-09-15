Театр Вахтангова отменил показы «Войны и мира» в Петербурге

15.09.2022

Театр Вахтангова отменил показы «Войны и мира» в Петербурге
Спектакли Римаса Туминаса не покажут по «техническим причинам», сообщается на сайте московского учреждения.

«Войну и мир» по роману Льва Толстого должны были дать в рамках петербургских гастролей 30 сентября, 1 и 2 октября на Исторической сцене Александринки. Зрители могут вернуть билеты по месту приобретения, говорится на сайте учреждения.

Ближайший показ постановки в Театре имени Вахтангова состоится 20 сентября. Все билеты на него распроданы. «Война и мир» значится и в октябрьской афише театра — ее планируют отыграть трижды.

Масштабная постановка длительностью почти пять часов дебютировала в ноябре 2021 года. За постановку отвечал Римас Туминас, за сценографию — Адомас Яцовскис, за костюмы — Мария Данилова, за музыкальное сопровождение — Гиедрюс Пускунигис.

Фото: A.Savin. FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77505252