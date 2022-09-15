Актер Александр Тютрюмов назвал запрет российской культуры в Европе «глупостью»

15.09.2022

Актер Александр Тютрюмов назвал запрет российской культуры в Европе «глупостью»
В беседе с aif.ru звезда сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» поделился мнением о попытках отмены отечественной культуры, предпринимаемых некоторыми западными странами.

Отмена спектаклей по произведениям русских классиков сделает хуже только тем странам, которые проводят подобную политику. Тем самым они «сами себя обедняют», пояснил собеседник издания.

«Происходящее в Европе говорит об их тупости, глупости и полном соглашательстве с Америкой, которая диктует свои правила», — сказал он.

Тютрюмов добавил, что ему даже жаль жителей Европы. Он выразил уверенность в том, что образованные европейцы не перестанут читать произведения российских авторов.

«Куда они без нас денутся?» — сказал Тютрюмов, подчеркнув, что в скором времени ситуация стабилизируется и вернется в прежнее русло.

Фото: Pixabay