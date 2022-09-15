Звезда «Дюны» Тимоти Шаламе стал первым мужчиной на обложке Vogue UK

15.09.2022
Впервые за более чем вековую историю британской версии журнала на его обложке появился мужчина. Фотосессию актера опубликовали на сайте журнала.
В качестве первой модели-мужчины пригласили 26-летнего актера Тимоти Шаламе, известного по драме «Назови меня своим именем», экранизации «Дюны». Он стал лицом октябрьского выпуска. Снимки сделал один из самых успешных современных фотографов Стивен Майзел.
Главред Vogue UK Эдвард Эннинфул назвал Шаламе «воплощением современного человека как актера и как личности», который за последние пять лет стремительно покорил Голливуд. Также он обратил внимание на врожденный и самоуверенный стиль актера, который «не любит вешать на себя ярлыки», куда бы он ни шел.
«Тимоти — это просто Тимоти. Он не создается и не продается Голливудом или фэшн-индустрией для обращения к подросткам или бабушкам, женщинам или мужчинам; он просто сам по себе. Он человек для всех», — подчеркнул Эннинфул.
Фото: кадр из фильма