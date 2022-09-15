Гастроли театра «Суббота» из Петербурга начнутся на сцене «Современника»

15.09.2022

Гастроли Санкт-Петербургского театра «Суббота» пройдут 15-18 сентября на сцене Московского театра «Современник», труппа привезла шесть спектаклей репертуара, сообщает пресс-служба театра «Суббота».

«В каждом своем спектакле мы пробуем дышать вместе с залом. Поэтому самое главное для нас в этой встрече с Москвой — почувствовать энергию столичного зрителя, их эмоции», — привели в пресс-службе слова главного режиссера «Субботы» Андрея Сидельникова.

В составе гастрольной афиши — «Ревизор» Николая Гоголя, «#ПрощайИюнь» по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне», спектакль Татьяны Ворониной «Пять историй про любовь» по пьесе Елены Исаевой «Про мою маму и про меня» и др.

Фото: Pixabay