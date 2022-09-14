Режиссер Холенко назвал главной проблемой российского кино подражание Западу

Отечественный кинематограф критикуют за попытки соответствовать западным стандартам. Об этом заявил директор Международного русского кинофестиваля Андрей Холенко, передает НСН.





Российское кино потерялось из-за обилия западного кино, которое отражает другое мировоззрение. На этом фоне отечественные фильмы «пытались мимикрировать под западные стандарты», сказал спикер.





По его словам, западные фильмы основаны на постулатах протестантизма, а русские и даже советские — на православии. Хотя такие картины создавались, они не доходили до широкой аудитории. Теперь же им открыт путь в кинотеатры, подчеркнул Холенко.





Сегодня, считает он, главное для российских кинематографистов — при сбережении «русскости» отечественного кино сделать его привычным для зрителей.





МРКФ в шестой раз пройдет в Москве. Кинопоказы проведут с 19 по 29 сентября. Вход свободный.





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