Стали известны имена финалистов конкурса «Песни Победы»

Подведены итоги полуфинала музыкального конкурса, организованного Национальным фондом поддержки правообладателей. Об этом сообщили в пресс-службе НФПП.





В настоящее время организаторы готовятся к заключительному гала-концерту, на котором определятся победители в шести номинациях.





Среди «Профессионалов» в финале выступят Ольга Ступина, Владимир Дмитрук и Алексей Тихомиров. Все участники — из Москвы. Среди «Любителей» за победу поборются Артем Власов (Оренбург), Олеся Ищенко (Москва) и Илья Звольский (Ярославль).





В «Авторской песне» споют четверо финалистов: Виктория Полинская из Подольска, Дарья Котова из Челябинска и Михаил Вавилин из Казани, а также группа OPEROLE (Москва).





«Уходят ветераны, прошедшие всю войну, но память о героях остается. Именно поэтому в нашем конкурсе так важно направление авторской песни. <...> Для многих авторов площадка "Песен Победы" открывает возможность познакомить слушателей со своим творчеством — это одна из задач нашего конкурса», — отметил представитель жюри, глава департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный.





Категорию «Дети» представят Дарья Шаврина (Серпухов), Дарья Грачева (Химки) и Полина Недобежкина (Иваново). В номинации «Гордость» выступят Нина Зотова из Кунгура и Геннадий Абрамов из Пушкина. А в «Ансамблях» на сцену выйдут квартет Еl Grande и ансамбль Центрального дома Российской армии им. М.В. Фрунзе.





Финальный гала-концерт состоится осенью этого года. Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись на порталах Культура.рф и Песни-победы.рф, а также в «Одноклассниках».





Конкурс проводится второй год с целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне, патриотического воспитания молодежи и открытия новых талантов.





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