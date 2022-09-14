Сарик Андреасян объяснил актуальностью победу Comedy Club над КВН

В интервью «Вокруг ТВ» режиссер рассказал, почему у стендап-шоу серьезнее преимущества, чем у телеигры.





Сарик Андреасян напомнил о периодичности выхода юмористических программ. Comedy Club транслируют раз в неделю, а выпуски Клуба веселых и находчивых — раз в сезон. Также он обратил внимание на актуальность. Если в первом шоу о чем-то шутят спустя неделю, то во втором — спустя три месяца, «когда это уже не имеет значения».





Актуальность является причиной популярности не только Comedy Club, но и каналов в Telegram, отметил режиссер. В них пользователи могут моментально узнавать новости, которые кто-то запостил, и не ждать.





«Мы живем в эпоху, когда все быстро. Это нужно принять», — заключил кинематографист.





Видео беседы с Сариком и Гевондом Андреасянами размещено на ютьюб-канале «Интервью «Вокруг ТВ».





Фото: скриншот / ютьюб