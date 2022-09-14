В Ростове открылся первый региональный фестиваль «Театральная площадь»

В Ростове 13 сентября открылся региональный фестиваль «Театральная площадь». В течение пяти дней зрители смогут посмотреть спектакли, поставленные по произведениям известных донских писателей.





Организатором фестиваля, приуроченного к 85-летию образования Ростовской области, стал академический драмтеатр им. М. Горького. Именно здесь, на большой и малой сценах, будет представлена основная часть постановок. Всего в программе 11 спектаклей.





«Миссия фестиваля — это популяризация литературного наследия Дона и поиски молодых талантливых писателей, чьи работы послужат вдохновением для театральных режиссеров. Фестиваль станет еще одним ярким подарком на юбилее нашей области и займет достойное место в театральной летописи Дона», — заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.





Открылся фестиваль сразу двумя постановками по произведениям Чехова. На большой сцене свою версию хрестоматийного «Человека в футляре» представил Таганрогский театр им. А. П. Чехова. Одновременно на малой сцене состоялся показ «Дачников» в постановке Волгодонского молодежного академического театра.





Помимо этого в программе спектакль «Казачки» по мотивам произведений Михаила Шолохова и Федора Крюкова. Его представит Новочеркасский казачий театр им. В. Ф. Комиссаржевской. Новошахтинский драматический театр познакомит зрителей со своей интерпретацией «Трех сестер» Чехова.





Два спектакля пройдут на площадках других ростовских театров. Это связано с тем, что их постановка жестко привязана к определенному сценическому пространству. Так, в Ростовском академическом молодежном театре можно будет увидеть «Каштанку» по Чехову. А театр кукол имени В. Былкова представит «Жеребенка» по произведению Шолохова.





Хозяева фестиваля — Ростовский академический театр имени Горького представлены в его программе двумя спектаклями: «Тихий Дон» по одноименной эпопее Шолохова и «Цыган» по роману Анатолия Калинина. Кроме того, зрители смогут оценить работу детской театральной студии «Мастер-класс». На малой сцене состоится показ спектакля «Город маленьких героев», созданного по книге ростовского публициста и краеведа Владислава Смирнова.





Завершится фестиваль 17 сентября.





Фото: организаторы фестиваля