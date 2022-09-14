В Республике Коми пройдет первый литературный фестиваль детской книги «Зарни кыв»

В фестивале примут участие писатели — лауреаты премии Сергея Михалкова, известные актеры, режиссеры, иллюстраторы книг для детей.





«Уже совсем скоро, 16 сентября, замечательный фестиваль „Зарни кыв“ начнется. Это большая радость, что такой масштабный и яркий проект воплотился в жизнь. Республику Коми посетят деятели культуры, авторы литературных и художественных произведений, которые знают и любят по всей России. Мы открываем уникальную площадку творческого общения, духовного и интеллектуального развития, обсуждения важных вопросов культуры. Но главной темой, объединяющей всех гостей и участников „Зарни кыв“, станет любовь к литературе — искусству, которое несет мудрость, знание и развитие. Посетите разнообразные мероприятия этого настоящего литературного праздника и погрузитесь в мир чтения и искусства!» — анонсировала проект и.о. министра культуры Республики Коми Мария Балмастова.





В рамках фестиваля одной из библиотек республики будет присвоено имя выдающегося советского и российского писателя, поэта, публициста и общественного деятеля Сергея Михалкова.





Организаторами фестиваля выступают министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ООГО «Российский фонд культуры» и Национальная детская библиотека им. Маршака.





Откроет фестиваль руководитель проекта «Сегодня — дети, завтра — народ» Российского фонда культуры Ольга Буцкая. За четыре дня фестиваля в более чем двадцати учреждениях культуры пройдут несколько десятков мероприятий: мастер-классы, интерактивные шоу, круглые столы, выставки, творческие встречи, показы спектаклей.





Зрителей ждут встречи с писателями Ольгой Колпаковой, Наталией Волковой, Олегом Трушиным, Игорем Шевчуком, художниками Ольгой Ионайтис и Ириной Маковеевой, актером Александром Давыдовым, режиссером анимационного кино Марией Степановой, заместителем генерального директора ООО «Каро Продакшн» Марией Левачевой, исполнительным продюсером фильма «Календарь Ма(й)я» Татьяной Левачевой, а также народной артисткой РСФСР Ларисой Лужиной.





«Зарни кыв» порадует гостей искусством кукольного театра. Так, в рамках насыщенной программы регион впервые посетит Государственный академический Центральный театр кукол им. С.И. Образцова, который с момента основания в 1931 году является главным кукольным театром страны.





Справочная информация:





ООГО «Российский фонд культуры» — общероссийская общественно-государственная организация в сфере культуры и искусства. При поддержке Фонда были созданы десятки новых региональных музеев, проведены сотни всесоюзных и международных выставок, фестивалей, концертов и конкурсов; изданы уникальные книжные памятники; учреждены периодические издания во многих регионах страны. Обширная региональная сеть филиалов и представительств позволяет проводить культурную и просветительскую деятельность Фонда на всей территории Российской Федерации. Ежегодно Фонд выделяет гранты в различных направлениях искусства, поддерживая театральную, издательскую, музыкальную и просветительскую деятельность. Российский фонд культуры является оператором культурно-просветительских программ для школьников, национального проекта «Культура», федерального проекта «Творческие люди». Фонд является важным общественным институтом, оказывающим влияние на формирование государственной культурной политики.





Фото: РФК