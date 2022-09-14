В Москве начнет работать юбилейная выставка Федора Львовского «Торжество Сущего»

14.09.2022

В Москве начнет работать юбилейная выставка Федора Львовского «Торжество Сущего»

Выставка «Торжество Сущего», приуроченная к 80-летию художника декоративного искусства, профессора и почетного члена Российской академии художеств Федора Львовского, открывается в среду в музейно-выставочном комплексе академии, Галерее искусств Зураба Церетели. Об этом пишет ТАСС. 

В экспозицию вошли гобелены, панно и пространственные объекты.

«Я считаю, что я удачно нашел название для этой выставки. <...> Сущее — все, что нас окружает: и Земля, и космос, и растения, и животные, и друзья, и люди творческие и научные, и люди с большими достижениями, которые от нас ушли», — сказал художник на презентации выставки.

Фото: Pixabay