В Москве начнет работать юбилейная выставка Федора Львовского «Торжество Сущего»

В экспозицию вошли гобелены, панно и пространственные объекты.





«Я считаю, что я удачно нашел название для этой выставки. <...> Сущее — все, что нас окружает: и Земля, и космос, и растения, и животные, и друзья, и люди творческие и научные, и люди с большими достижениями, которые от нас ушли», — сказал художник на презентации выставки.





Фото: Pixabay