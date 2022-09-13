Юлия Барановская анонсировала съемки ток-шоу «Мужское / Женское»

Программа вернется в эфир Первого канала, сообщила телеведущая подписчикам Telegram-канала.





К сообщению о начале съемочного процесса Юлия Барановская приложила короткое видео. На кадрах видно, как она входит в студию и здоровается со зрителями. Вместе с ней выходит соведущий Александр Гордон. Дату выхода новых выпусков она не назвала.





Передача появится в эфире после полугодового перерыва. Ее перестали выпускать вместе с другим развлекательным контентом с началом СВО в конце февраля. Ранее Барановская опровергала слухи о закрытии шоу.





В начале сентября руководство Первого канала анонсировало включение в сетку вещания развлекательных шоу. В эфир уже вышли два выпуска нового сезона «Голос 60+», которые привлекли внимание заменой Дмитрия Нагиева на Ларису Гузееву. Многие зрители остались недовольны появлением новой ведущей, которую привыкли видеть в шоу «Давай поженимся». На этом фоне появились слухи о замене Гузеевой. Среди возможных кандидатур на ее место называлась Барановская.





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