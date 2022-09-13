Вышел трейлер «Вавилона» об изнанке «золотой эры» Голливуда

Ролик по фильму режиссера «Ла-Ла Лэнда» Дэмьена Шазелла опубликовала компания Paramount на своем ютьюб-канале.





Действие драмы разворачивается в 1920-е годы в Голливуде вокруг нескольких реально существовавших актеров, прославившихся работами в немом кино. Успешная карьера катится вниз в результате разгула и связей с криминалом.





«Рассказ об огромных амбициях и возмутительном излишестве прослеживает взлеты и падения многих героев эпохи распущенного упадка и разврата в раннем Голливуде», — говорится в описании.





Главные роли в фильме исполнили Марго Робби, Брэд Питт, Диего Кальва и Ли Цзюнь Ли. Также в касте Тоби Магуайр, Кэтрин Уотерстон, Макс Мингелла.





Фильм планируют представить 25 декабря в избранных кинотеатрах. С 6 января 2023 года он будет доступен в широком прокате.





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