Выставка-медитация начала работать в музее современного искусства в Москве

«Выставка продолжает эксперименты художника со звуком, светом, движением, — рассказала куратор Марина Бобылева. — Каждый зал — это новое состояние или ситуация, с которой встречается посетитель. Это опыт вслушивания, всматривания, концентрации внимания на деталях, которые неразличимы в регулярном плотном городском шуме».





Художник работает на пересечении нескольких жанров. Для новой экспозиции он создал аудиоскульптуры, кинетические инсталляции, авторские музыкальные инструменты, чтобы познакомить посетителей с особенностями звучания.





Фото: Pixabay













​