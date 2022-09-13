Выставка-медитация начала работать в музее современного искусства в Москве

13.09.2022

Выставка-медитация начала работать в музее современного искусства в Москве

Выставка работ Сергея Филатова «Я слышу тебя» открылась в Москве. Это совместный проект Московского музея современного искусства (ММОМА) и галереи «Триумф», пишет РИА Новости.

«Выставка продолжает эксперименты художника со звуком, светом, движением, — рассказала куратор Марина Бобылева. — Каждый зал — это новое состояние или ситуация, с которой встречается посетитель. Это опыт вслушивания, всматривания, концентрации внимания на деталях, которые неразличимы в регулярном плотном городском шуме».

Художник работает на пересечении нескольких жанров. Для новой экспозиции он создал аудиоскульптуры, кинетические инсталляции, авторские музыкальные инструменты, чтобы познакомить посетителей с особенностями звучания.

Фото: Pixabay