Новые рынки, логистика и меценаты: актуальные темы на ярмарке Cosmoscow

Основной акцент программы будет сделан на международной повестке. Эксперты в рамках сессий обсудят проблемы и возможности выхода на зарубежные рынки, рассмотрят вопросы логистики. Также будет затронута тема взаимодействия искусства и бизнеса. Эксперты обсудят, могут ли креативные индустрии помочь бизнесу решать сложные задачи, усиливать и обновлять бренды.

Дискуссии организует Агентство креативных индустрий, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Слушателем деловой программы сможет стать любой желающий, онлайн-трансляция будет доступна на официальном канале Cosmoscow.

«Деловая программа Created in Moscow – это прежде всего дискуссионная площадка для диалога арт-бизнеса, специалистов смежных областей, представителей корпораций и власти. Мы вместе должны предложить пути преодоления актуальных проблем. Результатом работы лектория с нашей стороны будет оперативная выработка решений для исполнения сформированных запросов арт-индустрии», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Отдельным направлением дискуссий будет тема пополнения музейных коллекций через дарение и меценатство. Об этом поговорят 15 сентября в 16:30. Участники сессий – меценаты, корпорации, художники и руководители ведущих музеев – обсудят подобное сотрудничество в новых реалиях, а также рассмотрят его юридические и организационные нюансы.

Участие российских галерей на международном рынке обсудят 16 сентября в 12:30. В рамках дискуссии эксперты поговорят о том, что изменилось для экспонентов из России, как они решают логистические и финансовые вопросы, а также о том, рассматривают ли они в качестве альтернативы европейскому и американскому рынкам рынки Азии и Ближнего Востока.

Также в деловой программе сессии, посвященные паблик-арту: 17 сентября в 12:30 эксперты обсудят это направление современного искусства как инструмент привлечения туристов и развития территорий. Представители различных департаментов московского Правительства расскажут, как устроен процесс согласования и каким образом его можно будет упростить.

Среди прочего 17 сентября в 14:30 запланирована дискуссия, в рамках которой эксперты обсудят опыт реализации художественных проектов в пространстве вокзалов, метро и наземного транспорта, а также поговорят о том, помогают ли они увеличить аудиторию музеев.

Деловая программа Created in Moscow будет проходить все дни проведения ярмарки, подробнее можно ознакомиться на официальном сайте Cosmoscow.

Ключевыми спикерами форума выступят программный директор Фонда V-A-C, комиссар Индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, куратор факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» бизнес-школы RMA Николай Палажченко, директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

В 2022 году десять московских галерей покажут работы одного из своих художников на 10-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow под брендом Created in Moscow. Ярмарка пройдет с 15 по 17 сентября в Гостином дворе. Всего поступили 33 заявки, из них для участия в коллективном стенде были отобраны: pop/off/art, Syntax Gallery, JART GALLERY, Shaltai Editions, ASKERI GALLERY, 11.12 GALLERY, Роза Азора, сцена/szena, a-s-t-r-a, PA Gallery.