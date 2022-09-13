Свердловский театр музкомедии впервые покажет спектакль по мотивам пьесы Лермонтова

13.09.2022

Свердловский театр музкомедии впервые покажет спектакль по мотивам пьесы Лермонтова

Премьеру музыкальной драмы «Маскарад» по мотивам одноименной пьесы Михаила Лермонтова впервые покажут на сцене Свердловского государственного академического театра музкомедии. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС режиссер-постановщик спектакля Нина Чусова.

«Сюжет произведения перенесен в 1914 год, это начало Первой мировой войны. Совершенно персонажи, соответственно, другие, и даже где-то отличается сюжет. Понятно, что некая главная линия сохранена, Арбенин и Нина, но все остальные персонажи они, конечно, очень и очень отличаются», — сказала Чусова.

Премьера состоится 30 сентября и 1 октября. Музыкальную драму по мотивам произведения русского классика создали композитор Игорь Рогалев и либреттист Юрий Дмитрин из Санкт-Петербурга.

Фото: Unsplash