Свердловский театр музкомедии впервые покажет спектакль по мотивам пьесы Лермонтова

«Сюжет произведения перенесен в 1914 год, это начало Первой мировой войны. Совершенно персонажи, соответственно, другие, и даже где-то отличается сюжет. Понятно, что некая главная линия сохранена, Арбенин и Нина, но все остальные персонажи они, конечно, очень и очень отличаются», — сказала Чусова.





Премьера состоится 30 сентября и 1 октября. Музыкальную драму по мотивам произведения русского классика создали композитор Игорь Рогалев и либреттист Юрий Дмитрин из Санкт-Петербурга.





Фото: Unsplash