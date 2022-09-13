Минкультуры РФ: позиция некоторых стран G20 не позволила принять совместное заявление

Третья встреча министров культуры стран G20 прошла во вторник в Индонезии. Российскую сторону в режиме видеосвязи представила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Главной темой встречи стала роль культуры в восстановлении экономики в постпандемийный период.





«К большому сожалению, позиция ряда государств, стремящихся к политизации культурного трека в рамках экономического объединения и намеревающихся навязать свою повестку, не позволила достичь консенсуса и принять по итогам сегодняшней встречи совместное заявление министров культуры G20. Хотелось бы надеяться, что стремление к равноправному и недискриминационному развитию межкультурного диалога возобладает среди всех участников культурной площадки „Группы двадцати“ и нам удастся продолжить взаимодействие в конструктивном ключе во благо устойчивого развития наших народов», — привели в пресс-службе слова Аллы Маниловой.





Фото: Минкультуры РФ

