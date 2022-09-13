Умер режиссер Жан-Люк Годар, стоявший у истоков французской новой волны

О смерти кинематографиста сообщили представители его семьи, передает Libération.





Годар скончался 13 сентября в возрасте 91 года. Подробности не уточняются. О времени и месте похорон не пока сообщается.





Будущий режиссер-революционер, оказавший серьезное влияние не только на французское и швейцарское, но и на мировое кино, родился в Париже и вырос в Швейцарии. Во второй половине 1940-х годов увлекся кино, регулярно посещал Французскую синематеку и другие клубы синефилов, где познакомился с Эриком Ромером, Клодом Шабролем, ФрансуаТрюффо и др. Позже работал в журналах, где публиковал рецензии на фильмы и критиковал традиционное французское и голливудские кино, также снимал короткометражки.





В 1960-м году выпустил дебютный фильм «На последнем дыхании», который считается манифестом французской новой волны. Работы Годара 1960-х годов оказали наибольшее влияние на кинематограф. На протяжении кинокарьеры исследовал разные темы, включая политику, капитализм, технологии и др. Последнюю картину выпустил в 1918 году.





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