Актриса Ирина Купченко объяснила, как искусство может помочь людям

Актриса стала почетной гостьей XX Фестиваля театра и кино «Амурская осень».





«В России не бывает простых времен. Зритель всегда стрессован по тем или иным причинам. Поэтому-то ему нужно прийти в театр и попытаться разобраться в себе. Потому что искусство не дает ответов на вопросы — искусство помогает в этих жизненных вопросах разобраться», — уточнила актриса.





Купченко прилетела в Благовещенск в составе труппы Театра имени Вахтангова, который привез на «Амурскую осень» восемь спектаклей.





Фото: Unsplash