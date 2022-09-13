Актриса Ирина Купченко объяснила, как искусство может помочь людям

В настоящий момент в душе зрителя накоплено слишком много напряжения, поэтому ему нуж...
Прошел релиз аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners) на Netflix. Над сериалом ...
В Лос-Анджелесе в понедельник прошла церемония вручения премии «Эмми» за достижения в...
13 сентября в Индонезии прошла третья встреча министров культуры стран G20. Российскую сторону в реж...
Киностудия «Союзмультфильм» к выходу третьего сезона мультсериала «Приключения Пети и...
В настоящий момент в душе зрителя накоплено слишком много напряжения, поэтому ему нуж...
Прошел релиз аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners) на Netflix. Над сериалом ...
В Лос-Анджелесе в понедельник прошла церемония вручения премии «Эмми» за достижения в...
13 сентября в Индонезии прошла третья встреча министров культуры стран G20. Российскую сторону в реж...
Киностудия «Союзмультфильм» к выходу третьего сезона мультсериала «Приключения Пети и...
12 сентября 2022 года российские музыканты при поддержке Минкультуры и МИД России приняли участие в ...
Американская певица Бритни Спирс сообщила, что, возможно, никогда больше не будет выступать после тр...
«Ельцин Центр» представит экскурсию-расследование «Тайна дома Ипатьева» о расстреле царской семьи ...
Иван Ургант и Сергей Светлаков, которые играли главных героев — Бориса и Женю — в восьм...
Швейцарский режиссер, сценарист и продюсер Ален Таннер умер в возрасте 9...
В Минкультуры России состоялось первое заседание конкурсной комиссии по присуждению премий лучшим пр...
Санкт-Петербургский международный культурный форум, проведение которого ранее планировалось в конц...
Стартовали съемки оригинального сериала онлайн-кинотеатра Kion «Американцы». Сценарий написал драм...
12 сентября прошла встреча ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и...
Столица Республики Казахстан 8–9 сентября встречает руководителей министерств культуры, прибывших на...
Певец Сергей Пенкин объяснил, почему не хочет выступать в Донбассе. По е...
Лариса Долина назвала главную ошибку начинающих певцов. Об этом пишет «Пятый канал». ...
10 сентября в Кузбассе стартовал первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани ...
10 сентября в деловом комплексе «Москва» в столице Республики Казахстан Министерство культуры Россий...
13.09.2022