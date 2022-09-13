Актриса Ирина Купченко объяснила, как искусство может помочь людям

13.09.2022

Актриса Ирина Купченко объяснила, как искусство может помочь людям

В настоящий момент в душе зрителя накоплено слишком много напряжения, поэтому ему нужно помочь не держать эти эмоции внутри, рассказала в комментарии aif.ru народная артистка РФ Ирина Купченко.

Актриса стала почетной гостьей XX Фестиваля театра и кино «Амурская осень».

«В России не бывает простых времен. Зритель всегда стрессован по тем или иным причинам. Поэтому-то ему нужно прийти в театр и попытаться разобраться в себе. Потому что искусство не дает ответов на вопросы — искусство помогает в этих жизненных вопросах разобраться», — уточнила актриса.

Купченко прилетела в Благовещенск в составе труппы Театра имени Вахтангова, который привез на «Амурскую осень» восемь спектаклей.

Фото: Unsplash