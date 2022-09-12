«Союзмультфильм» запустил подкаст с героями мультфильма «Приключения Пети и Волка»

Подкаст, рассчитанный на семейную аудиторию, доступен на «Яндекс. Музыке».





«В рамках запуска третьего сезона популярного комедийного анимационного сериала „Приключения Пети и Волка“ от киностудии „Союзмультфильм“ на „Яндекс. Музыке“ эксклюзивно вышел подкаст „Шоу Пети и Волка“, рассчитанный на семейную аудиторию. Главные персонажи выступают в роли интервьюеров, в гости к которым приходят мифические герои сказочного мира, чтобы рассказать о своей жизни. Петя и Волк раскроют тайны каждого визитера и узнают ответы на самые острые вопросы», — говорится в сообщении.





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