«Союзмультфильм» запустил подкаст с героями мультфильма «Приключения Пети и Волка»

12.09.2022

«Союзмультфильм» запустил подкаст с героями мультфильма «Приключения Пети и Волка»

Киностудия «Союзмультфильм» к выходу третьего сезона мультсериала «Приключения Пети и Волка» запустила подкаст «Шоу Пети и Волка», в котором главные герои мультфильма берут интервью у известных сказочных персонажей. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

Подкаст, рассчитанный на семейную аудиторию, доступен на «Яндекс. Музыке». 

«В рамках запуска третьего сезона популярного комедийного анимационного сериала „Приключения Пети и Волка“ от киностудии „Союзмультфильм“ на „Яндекс. Музыке“ эксклюзивно вышел подкаст „Шоу Пети и Волка“, рассчитанный на семейную аудиторию. Главные персонажи выступают в роли интервьюеров, в гости к которым приходят мифические герои сказочного мира, чтобы рассказать о своей жизни. Петя и Волк раскроют тайны каждого визитера и узнают ответы на самые острые вопросы», — говорится в сообщении.

Фото: скриншот