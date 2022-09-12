Лауреат Гран-при Каннского МКФ режиссер Ален Таннер умер в 92 года

12.09.2022

Лауреат Гран-при Каннского МКФ режиссер Ален Таннер умер в 92 года

Швейцарский режиссер, сценарист и продюсер Ален Таннер умер в возрасте 92 лет. Об этом пишет france24.com. Причина смерти не уточняется.

Ален Таннер родился 6 декабря 1929 года. В качестве режиссера он дебютировал в 1956 году, сняв документальный фильм «Прекрасное время» с коллегой Клодом Гореттом.

В 1971-м Таннер удостоился награды за драму «Саламандра», в 1973-м — за фильм «Возвращение из Африки».

В 1981-м режиссер стал лауреатом Гран-при жюри Каннского кинофестиваля за картину «На расстоянии световых лет». 

Фото: Pixabay