Лауреат Гран-при Каннского МКФ режиссер Ален Таннер умер в 92 года

Ален Таннер родился 6 декабря 1929 года. В качестве режиссера он дебютировал в 1956 году, сняв документальный фильм «Прекрасное время» с коллегой Клодом Гореттом.





В 1971-м Таннер удостоился награды за драму «Саламандра», в 1973-м — за фильм «Возвращение из Африки».





В 1981-м режиссер стал лауреатом Гран-при жюри Каннского кинофестиваля за картину «На расстоянии световых лет».





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