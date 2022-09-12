Певец Сергей Пенкин объяснил отказ от выступлений в Донбассе

12.09.2022

Певец Сергей Пенкин объяснил отказ от выступлений в Донбассе

Певец Сергей Пенкин объяснил, почему не хочет выступать в Донбассе. По его словам, ему больно петь среди людей и разрухи, пишет ФАН.

«Я не еду на Донбасс. Мне тяжело там выступать будет среди разрухи, этих людей, а ты приезжаешь туда петь. Это будет очень больно», — заявил Пенкин.

Многие российские артисты в настоящий момент ездят с концертами в Донбасс. Недавно народный артист России Григорий Лепс приезжал в Луганск, чтобы поддержать участвующих в спецоперации солдат, а также жителей Луганской Народной Республики.

Пенкин также признал, что многие артисты получают звания после выступления в Донбассе. Однако сам Пенкин приезжать в регион с концертами не планирует.

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