Певец Сергей Пенкин объяснил отказ от выступлений в Донбассе

«Я не еду на Донбасс. Мне тяжело там выступать будет среди разрухи, этих людей, а ты приезжаешь туда петь. Это будет очень больно», — заявил Пенкин.





Многие российские артисты в настоящий момент ездят с концертами в Донбасс. Недавно народный артист России Григорий Лепс приезжал в Луганск, чтобы поддержать участвующих в спецоперации солдат, а также жителей Луганской Народной Республики.





Пенкин также признал, что многие артисты получают звания после выступления в Донбассе. Однако сам Пенкин приезжать в регион с концертами не планирует.





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