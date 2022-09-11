Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Ростислав Орел

11.09.2022

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Ростислав Орел

Актер Ростислав Орел умер 9 сентября на 56-м году жизни. Об этом сообщают «Невские новости». 

Панихида и прощание с актером пройдут 12 сентября с 11:00 до 12:00 в здании театра. Похороны состоятся на Красненьком кладбище в Петербурге. 

С 2010 года актер выступал на сцене Театра им. Андрея Миронова.

«Сегодня к нам пришла трагическая для театра новость. Ушел из жизни актер, обладавший даром создавать уникальные и незабываемые образы в спектаклях. Он был одним из самых близких друзей театра и замечательным человеком», — говорится в сообщении.

Ранее Орел сыграл в таких сериалах, как «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Фото: Pixabay