Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Ростислав Орел

Панихида и прощание с актером пройдут 12 сентября с 11:00 до 12:00 в здании театра. Похороны состоятся на Красненьком кладбище в Петербурге.





С 2010 года актер выступал на сцене Театра им. Андрея Миронова.





«Сегодня к нам пришла трагическая для театра новость. Ушел из жизни актер, обладавший даром создавать уникальные и незабываемые образы в спектаклях. Он был одним из самых близких друзей театра и замечательным человеком», — говорится в сообщении.





Ранее Орел сыграл в таких сериалах, как «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».





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