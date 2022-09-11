Стало известно о судьбе советского Алладина Бориса Быстрова

11.09.2022

Стало известно о судьбе советского Алладина Бориса Быстрова

Артист Борис Быстров стал известен после роли в фильме «Волшебная лампа Алладина». Однако время и вредные привычки значительно изменили внешность известного актера, пишет BLITZ+.

Актер снялся в картине, когда ему был 21 год. Он пользовался масштабной популярностью у женщин, но так и не смог выдержать испытание славой.

После частого употребления алкоголя внешность Быстрова изменилась — он располнел, а красота исчезла.

Впрочем, работа помогла актеру справиться с кризисом. Он занялся озвучкой, а затем женился. 

Его сын Николай также пошел по стопам отца и тоже сейчас занимается озвучиванием фильмов.

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