Стало известно о судьбе советского Алладина Бориса Быстрова

Актер снялся в картине, когда ему был 21 год. Он пользовался масштабной популярностью у женщин, но так и не смог выдержать испытание славой.





После частого употребления алкоголя внешность Быстрова изменилась — он располнел, а красота исчезла.





Впрочем, работа помогла актеру справиться с кризисом. Он занялся озвучкой, а затем женился.





Его сын Николай также пошел по стопам отца и тоже сейчас занимается озвучиванием фильмов.





Фото: скриншот