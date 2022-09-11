Поэтесса Воропаева объяснила, почему Пугачева не стала петь ее хит о любви

11.09.2022

Поэтесса Воропаева объяснила, почему Пугачева не стала петь ее хит о любви

Поэтесса Любовь Воропаева поделилась с Prozvezd, что народная артистка СССР Алла Пугачева убрала из юбилейной программы ее хит. Он был написан совместно с композитором Николаем Архиповым.

Артистка должна была исполнить композицию, которую для нее специально сочинила Воропаева. Примадонна уже выкупила права на песню, но в последний момент осознала, что композиция о любви будет не уместна на ее юбилейном концерте.

Поэтесса «без ложной скромности» назвала убранную Пугачевой композицию «шедевральной песней». Создательница надеется, что артистка все еще продемонстрирует любовную балладу поклонникам.

Фото: Unsplash