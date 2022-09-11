Поэтесса Воропаева объяснила, почему Пугачева не стала петь ее хит о любви

Артистка должна была исполнить композицию, которую для нее специально сочинила Воропаева. Примадонна уже выкупила права на песню, но в последний момент осознала, что композиция о любви будет не уместна на ее юбилейном концерте.





Поэтесса «без ложной скромности» назвала убранную Пугачевой композицию «шедевральной песней». Создательница надеется, что артистка все еще продемонстрирует любовную балладу поклонникам.





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