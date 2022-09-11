Стало известно, сколько Катина и Волкова получили за временное воссоединение «Тату» в Минске

Согласно данным СМИ, исполнительницы получили по 10 000 000 рублей за 15 минут выступления.





В программе «Секрет на миллион» Волкова признавалась, что она и Катина ранее слишком много времени проводили друг с другом, потому и разошлись на такой длительный период.





Напомним, в начале нулевых дуэт представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» с композицией «Не верь, не бойся, не проси».





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