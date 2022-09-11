Marvel продемонстрировала состав героев фильма «Громовержцы»

Компания Marvel показала актерский состав грядущей ленты «Громовержцы» на оффл...
На телеканале ТНТ начался 23-й сезон проекта «Новая битва экстрасенсов». Ведущими реалити-шоу стали ...
Во время мероприятия D23 Expo 2022 студия Marvel продемонстрировала дебютный трейлер сериала «Секрет...
Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» (All the Beauty and the Bloodshed)...
Компания Marvel показала актерский состав грядущей ленты «Громовержцы» на оффл...
На телеканале ТНТ начался 23-й сезон проекта «Новая битва экстрасенсов». Ведущими реалити-шоу стали ...
Во время мероприятия D23 Expo 2022 студия Marvel продемонстрировала дебютный трейлер сериала «Секрет...
Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» (All the Beauty and the Bloodshed)...
Новый ролик по фэнтези-шоу Willow представили на выставке D23, где прошли презентации проектов раз...
Представитель цирковой династии раскритиковал ремейк «Русалочки» и сериал по «Властелину колец» с ...
Петербургский актер театра и кино скончался в возрасте 55 лет, рассказали в Театре имени Андрея Ми...
Новая ведущая вокального шоу Первого канала, которую многие зрители восприняли в штыки, пожаловала...
Масштабное изображение основателя WikiLeaks появится в рамках фестиваля «Культурный код», сообщает...
Сиквел популярного мультфильма Inside Out планируют выпустить на большие экраны в 2024 году. Об эт...
Что известно о персонажах и актерах первого в киноистории легендариума Дж.Р.Р. Толкина сериала, ра...
Художник скончался в возрасте 72 лет в результате сердечного приступа. Об этом в соцсети сообщил шеф...
Первая в республике Школа креативных индустрий (ШКИ) будет работать на базе Государственного цирка У...
В предыдущие годы музыкантам было гораздо сложнее продвигать свое творчество, заявил Александр Ива...
В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Дмитрий Колдун поделился подробностями разрыва отноше...
Некоторые фанаты обвинили Amazon Prime Video в искажении произведений Дж.Р.Р. Толкина из-за темнокож...
Солистка выступила на концерте в Москве одна, несмотря на сообщения о камбэке культовой группы в п...
Организаторы сообщили об отмене выступлений рок-музыкантов, которые были запланированы на середину...
В беседе с «Народными новостями» музыкальный критик назвал имя человека, сделавшего из «обычной пе...
11.09.2022