Marvel продемонстрировала состав героев фильма «Громовержцы»

11.09.2022

Marvel продемонстрировала состав героев фильма «Громовержцы»

Компания Marvel показала актерский состав грядущей ленты «Громовержцы» на оффлайн-ивенте Disney D23 Expo. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В фильме сыграют Флоренс Пью ( Елена Белова, «Черная вдова»), Себастиан Стэн (Баки Барнс, «Зимний солдат»), Дэвид Харбор («Красный Страж»), Уайатт Рассел (Джон Уокер), Ханна Джон-Кэймен, (Призрак), Ольга Куриленко (Таскмастер) и Джулия Луи-Дрейфус.

Каждый из перечисленных персонажей уже появлялся в проектах Marvel. Поставит кинокомикс Джейк Шрейер, а сценаристом выступает Эрик Пирсон.

Дата выхода фильма «Громовержцы» намечена на 26 июля 2024 года.

Фото: Unsplash