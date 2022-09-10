Появился новый трейлер сериала «Андор» по «Звездным войнам»
Появился новый трейлер сериала «Андор» по «Звездным войнам»
10.09.2022
Свежий ролик фантастического шоу разместили на ютьюб-канале Star Wars.
Премьера «Андора» состоится на платформе Disney+ 21 сентября. Выйдут сразу три эпизода нового сериала. 12-я серия появится на стриминге 23 ноября.
Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди рассказала, что всего в первом сезоне планируют показать 24 эпизода. Она назвала грядущий сериал «шпионским триллером». В настоящее время идет подготовка к съемкам второй половины серий.
К роли Кассиана Андора вернулся Диего Луна, который играл в фильме «Изгой один». Действие шоу развернется за пять лет до его событий, когда были похищены чертежи «Звезды смерти».
В проекте задействованы актеры Женевьев О’Райли, Форест Уитакер, Александр Скарсгард, Адриа Архона, Иван Реон, Фиона Шоу и др. Создателем сериала выступил Тони Гилрой, прославившийся работой над сценариями фильмов о Джейсоне Борне.